En spiller ga Gauldal ledelsen allerede i første minutt, og Jens Bonesvoll doblet ledelsen for Gauldal da han satte inn 2-0 etter 13 minutter. Gauldal rykket ytterligere ifra da en av lagets spillere økte ledelsen tre minutter senere. Olai Høyem Lien reduserte til 1-3 for Leinstrand/Byneset etter 18 minutters spill. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 3-1.

Dommeren pekte på straffemerket

Fem minutter etter pause fikk Gauldal straffe, og en spiller scoret fra krittmerket. Seks minutter senere økte vertene ved Filip Bjørgen Leinslie. Et kvarter før slutt ble avstanden mellom lagene mindre da Sebastian Strand-Bjørkum reduserte til 2-5. Like etterpå la Aron Haugen på til 6-2 for Gauldal. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 6-2.

Lukas Andersen fikk gult kort.

Tok over tredjeplassen

Etter søndagens kamp er Gauldal på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Leinstrand/Byneset er nummer fire med fire poeng.

Necmettin Ozdemir var kampleder.

I neste runde skal Gauldal måle krefter med Oppdal 2 23. mai. Leinstrand/Byneset møter Oppdal 2 28. mai.