Jenny Sveen sendte Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 foran da hun satte inn 1-0 etter 17 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1 etter første omgang.

Målshow etter pause

Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 doblet ledelsen da Erica Johansen Rokkones satte inn 2-0 noen minutter etter hvilen, og Elisa Kvammen Strandheim økte til 3-0 for Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 etter 46 minutters spill. Rett etterpå scoret Jenny Sveen sitt andre mål da hun gjorde 4-0, og en spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 et kvarter før full tid. Seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Aurora Dahlhaug-Teigen satte inn 6-0 for samme lag. Etter 60 minutter ble avstanden mellom lagene mindre da Nicole Marie Molina Jobotn reduserte til 1-6. Erica Johansen Rokkones økte ledelsen for Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 da hun satte inn 7-1 fire minutter senere, og Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2-angriperen sikret seg hattrick da hun la på til 8-1 etter 70 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 1-8.

Sara Strøm Sæther fikk gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Hitra på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 ligger på andreplass med ni poeng.

Andreas Hammer var dommer.

I neste runde skal Hitra måle krefter med Astor 21. mai, mens Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 møter Byneset/Leinstrand samme dag.