Pedro Arthur Andrade Da Rosa Silva sendte Ellingsøy i føringen da han satte inn 1-0 etter 45 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 til pause.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Tre minutter etter pause utlignet Jonas Karlsbakk for Sula. Torstein Kristoffersen Aam sørget for at Ellingsøy tok ledelsen igjen med sin scoring fire minutter senere, men Christian Blomvik sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 noen minutter ut i andre omgang. Brækkan sendte Sula i ledelsen etter 77 minutter, og samme mann scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 ni minutter senere. Sulas Tore Flåte Bjørkavåg scoret fra ellevemeteren tre minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-5.

Ellingsøys Joachim Kragseth Skotte, Torstein Kristoffersen Aam, Kristian Muriaas og Pedro Arthur Andrade Da Rosa Silva fikk gult kort. For Sula fikk John-Ivar Blomvik gult kort.

Tok steg på tabellen

Ellingsøy har tapt alle kampene sine hittil i årets sesong.

Etter onsdagens kamp er Ellingsøy på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Sula er nummer to med ni poeng.

Bertil Holen var kampleder.

I neste runde skal Ellingsøy måle krefter med Vigra 22. mai. Sula møter Sykkylven 2 25. mai.