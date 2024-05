Kolstad tok ledelsen da Shire satte inn 1-0 etter bare fem minutters spill, og etter 28 minutter doblet Kolstad ved Enes Kizilkaya. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Etter 46 minutters spill reduserte Kattem 2 ved Henrik Nordhus. Shire scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 rett etterpå, og et kvarter før full tid var hattricket et faktum for samme spiller. Dermed endte kampen 4-1.

Firatefe Harmankaya (Kolstad G14) og Elias Skarsaune Moen (Kattem 2 G14) fikk begge gult kort.

Tok over tredjeplassen

Etter torsdagens kamp er Kolstad på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Kattem 2 er nummer ni med tre poeng.

Christoffer Tømmerås Steen var dommer i kampen.

I neste runde skal Kolstad måle krefter med Fosen 16. mai, mens Kattem 2 møter Byneset/Leinstrand samme dag.