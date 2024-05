FCK tok føringen da Mikkel Tømmervåg satte inn 1-0 etter elleve minutters spill, og FCK var på farten igjen etter 30 minutter. De doblet ledelsen da Edvard Haugnes satte inn 2-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 0-2.

Surnadal klarte ikke nærme seg

Israel Ngongo la på til 3-0 for FCK etter et kvarter av andre omgang. Sindre Dahle Fiske reduserte til 1-3 for Surnadal to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 1-3.

Surnadals Fiske fikk gult kort. For FCK fikk Lucas Ødegård Torvik og Patrik Sivertsen gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter mandagens kamp er Surnadal på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens FCK er nummer to med ni poeng.

Mohamed Riad Suliman Aldurafi dømte oppgjøret.

FCK spiller neste kamp mot Averøykameratene 19. mai, mens Surnadal spiller mot Averøykameratene 26. mai.