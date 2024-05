Spjelkavik 2 fikk en pangåpning på kampen da Johan Sunde Heggstad sendte laget sitt i ledelsen allerede i åpningsminuttet. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1 til pause.

Ble utvist

Severin Tverberg Rossetvik sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 åtte minutter ut i andreomgangen. Spjelkavik 2 måtte fullføre kampen med ti spillere etter at Kitiphat Apisinwararat fikk marsjordre to minutter senere, og Håvard Lexerød Hovlid sendte Volda 3 foran da han satte inn 2-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Aron Tuva Holkestad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2, og Spjelkavik 2 tok ledelsen på nytt da en spiller satte inn 3-2 etter 65 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-3.

Spjelkavik 2 topper serien

Spjelkavik 2 har vunnet alle sine kamper hittil denne sesongen.

Etter mandagens kamp er Volda 3 nummer ni på tabellen med tre poeng, mens Spjelkavik 2 er på topp i serien med 15 poeng.

Petter Krumsvik Aamaas var kampleder.

27. mai er det ny kamp for Volda 3. Da møter de Vanylven. Spjelkavik 2 skal måle krefter med Bergsøy 2 samme dag.