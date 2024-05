Anders Bauge Dale sendte Rygene foran da han satte inn 1-0 etter 21 minutter, og Rygene var på farten igjen noen minutter før hvilen. De doblet ledelsen da Frank Audun Andersen satte inn 2-0. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-2.

Direkte rødt kort til Rygene

Bryan Krause var uheldig og sørget for 1-2 ved selvmål to minutter etter pause. Andersen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 etter 68 minutters spill. Ett minutt senere reduserte FLIK ved Joachim Andreassen. Rygenes Stian Ricky Dalen pådro seg rødt kort etter 78 minutter. Kim Andrè Lauritsen (FLIK) scoret fra ellevemeteren like etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-3.

FLIKs Karl Rødseth, Max Meberg, Joachim Andreassen, Adrian Fossland, Jonas Olsen Paulsrud og Kim Andrè Lauritsen pådro seg gult kort. For Rygene fikk Jesper André Lindstøl Engenes gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter lørdagens kamp er FLIK nummer tre på tabellen med ti poeng, mens Rygene er på åttendeplass med fem poeng.

Jan Helge Ask var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. FLIK spiller neste kamp mot Hisøy/Arendal 2 27. mai, mens Rygene spiller neste kamp mot Søgne 2.