Markus Nordtun Stormoen sendte Alvdal i ledelsen da han satte inn 1-0 et kvarter før pause, og Alvdal doblet ledelsen da Eskil Undseth-Steigen satte inn 2-0 fem minutter senere. Max Homnes gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 etter 28 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Målbonanza etter pausen

Sigvart Berghagen Jonsmoen fant nettmaskene etter 46 minutter, og fem minutter senere økte Alvdal ved Eskil Undseth-Steigen. Etter 52 minutters spill var hattricket et faktum for samme spiller. Like etterpå scoret Homnes sitt andre mål da han gjorde 2-5. Stormoen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 59 minutter, og en spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-2 for Alvdal ni minutter senere. Gjestene økte ledelsen da en av lagets spillere satte ballen i nettet ett minutt før slutt. Dermed var stillingen 8-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-8.

Alvdal serieleder

Etter søndagens kamp ligger Røros på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Alvdal er på førsteplass med tolv poeng.

Asbjørn Flatberg var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Alvdal spiller mot Røros 2 8. mai, mens Røros spiller neste kamp mot Alvdal 14. mai.