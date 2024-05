Andreas Bjelland ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet etter bare ti minutter, og like etterpå doblet A. Bjelland ledelsen. Etter 23 minutters spill reduserte Elias Haugerød Melaas til 1-2 for Borg, og Gøran Kallåk utlignet to minutter senere. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 2-2.

Tok alle poengene

Jonas Sivertsen Fossing sendte Borg i føringen da han satte inn 3-2 tre minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 2-3.

Borgs Gøran Kallåk og Mats Remi Usterud fikk se det gule kortet.

Borg serieleder

Pors 3 har tapt to strake kamper.

Etter torsdagens kamp er Pors 3 nummer fem på tabellen med tre poeng, mens Borg er på topp i divisjonen med ni poeng.

Erik Karlstrøm dømte oppgjøret.

I neste runde skal Pors 3 måle krefter med Bamble 2 7. mai, mens Borg møter Brevik 2 samme dag.