Vartdal fikk en drømmestart på kampen da Martinius Gamlem sendte laget sitt i føringen før det første minuttet var spilt, og Vartdal var på farten igjen åtte minutter senere. De doblet ledelsen da Aleksander Artur Wozny satte inn 2-0. Fredrik Vartdal økte til 3-0 for Vartdal etter tolv minutter, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da Nikolai Halkjelsvik Gamlem satte inn 4-0. M. Gamlem økte ledelsen for Vartdal da han satte inn 5-0 etter 30 minutters spill, og tre minutter senere vartet M. Gamlem opp med hattrick. Noen minutter før hvilen reduserte Deividas Vaicekauskas til 1-6 for Hødd 3. Lagene gikk av banen på stillingen 6-1.

Målshow i andre omgang

F. Vartdal satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter ut i andre omgang, og Elias Rypdal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for Vartdal. Sebastian Gurskevik Skeide gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-8 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Hødd 3 var uheldig og gjorde selvmål fire minutter senere. Christian Skipper Eltvik la på til 10-2 for Vartdal etter 61 minutter, og Deimjenas Martynas Valiulis satte ballen i nettet og økte ledelsen til 11-2 for vertene fire minutter senere. Da det var spilt en halv time i andre omgang, økte samme lag ved N. Gamlem, og M. Gamlem scoret sitt fjerde mål da han gjorde 13-2 fem minutter senere. Rypdal scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 14-2 minuttet før full tid, og rett etterpå var hattricket et faktum for N. Gamlem. Skeide reduserte til 3-15 for Hødd 3 to minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 15-3.

Tok over tredjeplassen

Etter fredagens kamp er Vartdal på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Hødd 3 er nummer ti med null poeng.

Tobias Grebstad Eidem dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hødd 3 måle krefter med Volda 3, mens Vartdal møter SIF/Hessa 2.