Etter bare åtte minutters spill tok Rosendal ledelsen ved Sivert Gjuvsland Riise, men fire minutter senere utlignet Thomas Havn Lothe for Skjoldar/Vats/Vik/Vind 2. Skjoldar/Vats/Vik/Vind 2 tok føringen da Franklin Kimani satte inn 2-1 etter 30 minutter, og Even Søreide Sandvik sørget for Skjoldar/Vats/Vik/Vind 2-jubel da han satte inn 3-1 like etterpå. Oliver Sørhus økte ledelsen for samme lag da han satte inn 4-1 noen minutter før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-4.

Målshow i andre omgang

Seks minutter etter sidebytte scoret Kimani sitt andre mål da han gjorde 5-1, og to minutter senere scoret Sandvik igjen da han gjorde 6-1. Jarl Kalstveit Sjurseike satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for samme lag, og gjestene rykket ytterligere ifra da Olav Hamre Hjelmeland økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andre omgang. Rosendal reduserte til 2-8 ved Oddbjørn Enæs fire minutter senere. Damien Espedal økte til 9-2 for Skjoldar/Vats/Vik/Vind 2 etter 67 minutters spill. Etter 80 minutter reduserte Rosendal da Henrik Falk satte inn 3-9-målet. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-9.

Henrik Hjelmeland Steinsvik (Rosendal 7er G15) og Casper Haraldseid (Skjoldar/Vats/Vik/Vind 2 G15) fikk begge gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Rosendal på 15. plass på tabellen med null poeng, mens Skjoldar/Vats/Vik/Vind 2 er nummer sju med tre poeng.

Frøya Sverresdotter Hatteberg var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Skjoldar/Vats/Vik/Vind 2 måle krefter med Bremnes 2 21. mai. Rosendal møter Haugar 2 22. mai.