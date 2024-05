Masfjord tok en tidlig ledelse i kampen etter scoring ved Nora Haugsvær, men Kine Holmefjord utlignet til 1-1 da hun satte ballen i mål etter bare sju minutter. Tilde Sofie Midtbø sendte Masfjord i føringen igjen to minutter senere, men K. Holmefjord utlignet da hun satte inn 2-2 et kvarter før pause. Rett etterpå scoret Haugsvær igjen da hun gjorde 3-2, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-3 etter første omgang.

Masfjord beholdt føringen

Anastasia Jåstad gjorde 4-2 etter et kvarter av andre omgang. Frida Liøen reduserte til 3-4 for Samnanger ti minutter senere, og Hanne Tveit Nævdal sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 4-4 åtte minutter før slutt. Aga sendte Masfjord foran på nytt da hun satte inn 5-4 ett minutt før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-5.

Masfjord serieleder

Masfjord står uten poengtap så langt denne sesongen.

Etter onsdagens kamp er Samnanger på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Masfjord er serieleder med seks poeng.

Jonas Lykke Waaler var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Samnanger møter Sædalen/Fana 3 9. mai, mens Masfjord spiller neste kamp mot Nordhordland 2.