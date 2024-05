Disse scoret for Løvstakken: Wik med fire mål, Alexander Johan Heimark med to mål, Sindre Erik Årdal, Mats Steindal Larsen og Even Hansen.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter søndagens kamp ligger Ramsøy på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Løvstakken er på andreplass med ni poeng.

Benn Ovesen var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ramsøy spiller neste kamp mot Fana 2 12. mai, mens Løvstakken spiller neste kamp mot Viggo.