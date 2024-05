Lilly Mathea Sortland sendte Bremnes i føringen da hun satte inn 1-0 etter bare fem minutters spill, og samme spiller scoret igjen da hun gjorde 2-0 et kvarter før hvilen. Nathalia Amble Steinsbø satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Bremnes. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3 til pause.

Odda reduserte

Et kvarter før full tid reduserte Odda ved Lisa Svåsand Djønne, og Carolina Heisler van Bree reduserte til 2-3 like etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-3.

Bremnes leder serien

Etter onsdagens kamp er Odda nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Bremnes er på førsteplass med åtte poeng.

Hjemmelag må skaffe dommer var dommer.

I neste runde skal Odda måle krefter med Åkra 26. mai. Bremnes møter Solid 27. mai.