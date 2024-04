Isa Mari Jørstad Hoseth sørget for at Verdal fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål allerede etter sju minutters spill, og Mckellar scoret og doblet ledelsen for Verdal ni minutter senere. Frida Indahl Frøseth satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Verdal, og Agnete Johanne Kjeldsli Ersøybakk økte ledelsen da hun satte inn 4-0 etter 39 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-4.

Hjemmelaget reduserte etter pause

Leila Smevik reduserte til 1-4 for Overhalla etter 67 minutters spill. Mckellar satte ballen i nettet og økte ledelsen ni minutter senere. Etter 78 minutter reduserte Madelen Nynes Dahlberg til 2-5 for Overhalla. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 2-5.

Overhallas Gro Anita Lysberg fikk gult kort.

Topper serien

Etter torsdagens kamp ligger Overhalla på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Verdal er på førsteplass med seks poeng.

Jonny Helden Bäckström var kampleder.

2. mai er det ny kamp for Overhalla. Da møter de Steinkjer 2. Verdal skal måle krefter med Namsos samme dag.