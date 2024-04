Etter bare fem minutter tok Nordre Holsnøy ledelsen ved Iden, og Nordre Holsnøy doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Nordre Holsnøy rykket ytterligere ifra da Anders Strømmen Gjuvsland økte ledelsen seks minutter senere, og Iden fikk sitt hattrick etter 18 minutters spill. Preben Markhus Manger satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter før sidebytte. Tre minutter før hvilen reduserte Radøy ved Sander Villanger. Lagene gikk av banen på stillingen 5-1 til pause.

Dominerte andre omgang

Ni minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Iden satte inn 6-1 for Nordre Holsnøy, og Manger la på til 7-1 for Nordre Holsnøy åtte minutter senere. Et kvarter før slutt fullførte Nordre Holsnøy-spilleren sitt hattrick, og Iden scoret igjen da han gjorde 9-1 rett etterpå. Radøy reduserte til 2-9 ved Maks Sikora etter 58 minutter. To minutter senere la Iden på til 10-2 for Nordre Holsnøy. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 10-2.

Nordre Holsnøy serieleder

Etter torsdagens kamp ligger Nordre Holsnøy på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Radøy er på niendeplass med null poeng.

Arne Bartholdsen var dommer.

I neste runde skal Radøy måle krefter med Baune 2 1. mai. Nordre Holsnøy møter Baune 2 4. mai.