Marius Olsen sendte Øyestad foran da han satte inn 1-0 allerede etter sju minutters spill, og seks minutter senere doblet Ricki Sines Nilsen ledelsen til Øyestad. Øyestad rykket ytterligere ifra da Noor Said Abdelkadir økte ledelsen etter 16 minutter, og 17-åringen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Øyestad. Mohammed Saleh økte ledelsen for Øyestad da han satte inn 5-0 fem minutter før hvilen, og samme spiller økte til 6-0 for bortelaget like etterpå. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-6.

Var suverene i andre omgang

Fem minutter etter pause økte avstanden mellom lagene da Lars Isak Graue satte inn 7-0, og etter 67 minutters spill fullførte Abdelkadir sitt hattrick. Daniel Alexander Morstad Attille gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-8 seks minutter senere. Åtte minutter før slutt la Kristjan Andri Sigurbergsson på til 9-1 for gjestene, og Øyestad-keeperen scoret igjen da han gjorde 10-1 rett etterpå. Tre minutter før slutt vartet samme spiller opp med hattrick. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-11.

Reza Safari og Nilsen fikk se det gule kortet.

Tok steg på tabellen

Øyestad har tatt tre poeng i tre strake kamper.

Etter tirsdagens kamp er Imås på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Øyestad ligger på tredjeplass med ni poeng.

Sebastian Øvensen Ordahl dømte kampen.

I neste runde skal Imås måle krefter med Lia 21. mai, mens Øyestad møter Froland samme dag.