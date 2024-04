Etter 16 minutter tok Bergen Nord 2 ledelsen ved en av lagets spillere, men Reigstad sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. En spiller scoret sitt andre mål da hun gjorde 2-1 fem minutter før hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Hjemmelaget tok alle poengene

Samme spiller utlignet til 2-2 da hun satte ballen i mål etter 41 minutters spill. Etter 62 minutter var hattricket et faktum for en av lagets spillere, men to minutter senere scoret Kine Strømsnes Nilsen for Valestrand Hjellvik 2. Reigstad gjorde hattrick to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-3.

Poengjakten fortsetter

Hjemmelag må skaffe dommer var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Valestrand Hjellvik 2 møter Stanghelle/Dale/Vaksdal 16. april, mens Bergen Nord 2 spiller neste kamp mot Ramsøy/Nordsiden/Apollo 23. april.