Per Aakre Melås (Gulset G13) scoret på straffe etter elleve minutters spill. Fabian Kones Helgesen sørget for balanse i Borg-regnskapet da han satte inn 1-1 to minutter senere, og Borg tok ledelsen da en av lagets spillere scoret etter 18 minutter. Mikkel Asdøl Birkeland utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål fire minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2 etter første omgang.

Ingen flere mål

Publikum fikk ingen mål å glede seg over i andre omgang. Dermed endte kampen mellom Borg og Gulset 2-2.

Spennende runde i vente

Khalid Ali Burale dømte kampen.

I neste runde skal Borg møte Sundjordet, mens Gulset møter Fossum Skien.