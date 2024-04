Fana 2 tok ledelsen da Erik Klausen scoret etter 17 minutter, men Martin Lygre utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål etter 38 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Fana 2 sikret tre poeng

Eivind Tufta Saghaug sendte Trio i føringen da han satte inn 2-1 seks minutter etter hvilen, men Theodor Moss utlignet da han satte inn 2-2. Fana 2 tok ledelsen på nytt ved Ask Sverdrup et kvarter før full tid, og Fana 2-spiller Trond Ivar Eskeland satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 4-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-4.

Trios Marcus Hylland Såtendal, Martin Lygre og Trond Thorkildsen Thorsen pådro seg gult kort. For Fana 2 fikk Jacob Svanevik, Ask Sverdrup og Trond Ivar Eskeland gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Cato Systad var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 14. april. Trio skal spille mot Os 2, mens Fana 2 møter Smørås.