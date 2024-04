Hannah Keim-Varslot ga Vuku/Stiklestad ledelsen tidlig, og fem minutter før hvilen doblet Vuku/Stiklestad ved Pernille Munkhaugen. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-2.

Bortelaget dro ifra

Ni minutter ut i andreomgangen reduserte en av lagets spillere til 1-2 for Skogn. Lotta Garli Aasheim scoret for Vuku/Stiklestad og sørget for at stillingen var 3-1 i samme minutt. Lotte Moe Aasen gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-3 etter 47 minutters spill. Ada Bjugan satte inn 4-2 etter 63 minutter, og like etterpå økte Vuku/Stiklestad ved en spiller. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-5.

Topper serien

Etter mandagens kamp er Skogn på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Vuku/Stiklestad ligger på førsteplass med sju poeng.

Martin Høivik var dommer.

6. mai skal Skogn møte Sverre, mens Vuku/Stiklestad møter Sørlia.