Donn 2 fikk en drømmeåpning på kampen da Seddik Badraddin sendte laget sitt i ledelsen allerede etter sju minutters spill, og Mohammed scoret og doblet ledelsen for Donn 2 like etterpå. Et kvarter før hvilen reduserte Våg 2 til 1-2. Donn 2-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 fire minutter senere, og samme spiller laget hattrick da han ordnet 4-1 etter 27 minutter. Mohammed økte ledelsen da han satte inn 5-1 fire minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-5 etter første omgang.

Målbonanza etter hvilen

Jakob Hellgren la på til 6-1 for Donn 2 seks minutter ut i andre omgang, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 7-1 sju minutter senere. Etter et kvarter av andreomgangen vartet Donn 2-spilleren opp med hattrick, og Moa Sindland økte ledelsen for gjestene da han satte inn 9-1 fem minutter senere. Dermed endte kampen 1-9.

Leder serien

Etter fredagens kamp er Våg 2 på fjerdeplass på tabellen med to poeng, mens Donn 2 ligger på førsteplass med ti poeng.

Anders Kjølberg Frisnes dømte kampen.

24. mai skal Våg 2 møte Vigør 2, mens Donn 2 møter Våg 3.