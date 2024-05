Olav Brodgar Hestvik Tversland sendte Brønnøysund 3 i føringen da han satte inn 1-0 allerede i åpningsminuttet, og Prince Rainer Gilamon Susan fikk nettsus og doblet ledelsen etter tolv minutter. Nygård økte ledelsen for Brønnøysund 3 da han satte inn 3-0 etter 30 minutters spill. Lagene gikk til pause på stillingen 3-0.

Målshow etter pause

Susan scoret igjen da han gjorde 4-0 noen minutter ut i andre omgang, og Nygård satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Brønnøysund 3. Korgen scoret etter 52 minutter. Fire minutter før slutt var hattricket et faktum for samme spiller, og Brønnøysund 3-spilleren scoret sitt fjerde mål da han gjorde 7-1 minuttet før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 7-1.

Iver Larsen Søreng fikk gult kort.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Brønnøysund 3 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Korgen er på sjetteplass med null poeng.

Jan Solbakk var dagens dommer.

Korgen spiller neste kamp mot Bossmo & Ytteren 2/Selfors/Åga 2 2. mai, mens Brønnøysund 3 spiller mot Leirfjord 11. mai.