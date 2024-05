Norbert Marchewka sendte Vidar i føringen etter 21 minutters spill, og Mats Gramstad fikk nettsus og doblet ledelsen for Vidar like etterpå. Etter 38 minutter la Simen Haughom på til 3-0 for Vidar. Mandalskameratene reduserte til 1-3 ved Alf Marius Melhus Abrahamsen seks minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 1-3.

Forsvarte ledelsen etter pause

Etter 65 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Rolf Olav Hesby satte inn 4-1 for Vidar. Vidar var uheldig og satte ballen i eget mål da det var spilt en halv time i andreomgangen. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-4.

Mandalskameratenes Thomas Yibio Beyene pådro seg gult kort.

Vidar klatrer til fjerdeplass

Mandalskameratene har gått poengløse av banen to kamper på rad.

Etter lørdagens kamp ligger Mandalskameratene på tolvteplass på tabellen med to poeng, mens Vidar er på fjerdeplass med ni poeng.

Simon Drejer Laustsen var kampleder.

9. mai er det ny kamp for Vidar. Da møter de Vindbjart. Mandalskameratene skal måle krefter med Pors 11. mai.