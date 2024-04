Etter 30 minutter tok Askøy 3 ledelsen ved Vemund Sandvoll. Ved pause var stillingen 1-0.

Eikelandsfjorden sikret poeng

Elias Eikeland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 noen minutter ut i andreomgangen. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-1.

Tok steg på tabellen

Etter kampen står både Askøy 3 og Eikelandsfjorden med ett poeng.

Steek Ranjit Emilianus var dommer i oppgjøret.

2. mai er det ny kamp for Eikelandsfjorden. Da møter de Smørås/Kalandseid. Askøy 3 skal måle krefter med Norheimsund/Øystese 23. mai.