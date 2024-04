Tina Victoria Lian sendte Namsos i ledelsen etter 13 minutter, men et kvarter før hvilen utlignet Nora Sørlie for Egge. Amanda Moen sendte Namsos foran igjen da hun satte inn 2-1 like etterpå, og Bakken satte inn 3-1 to minutter før pause. Namsos økte ledelsen da 23-åringen satte ballen i nettet to minutter senere. Dermed var stillingen 4-1. Stillingen sto seg til hvilen. Etter halvspilt kamp var stillingen 4-1.

Pyntet på resultatet

Åsta Firing Simonsen reduserte til 2-4 etter 56 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 4-2.

Tok over tredjeplassen

Etter torsdagens kamp er Namsos på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Egge ligger på sjetteplass med ett poeng.

Robin Angelo dømte oppgjøret.

2. mai er det ny kamp for Namsos. Da møter de Verdal. Egge skal måle krefter med Verdal 9. mai.