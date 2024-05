Skaun fikk kampens første mål allerede etter sju minutter da Jakob Øyum-Jakobsen satte ballen i nettet, men Adrian Kristensen Aar utlignet da han satte inn 1-1. Vetle Lærum Winsnes ga Charlottenlund 2 ledelsen etter 34 minutters spill, men Øyum-Jakobsen utlignet for Skaun i samme minutt. Nart Majed Alaa Eddeen sendte Skaun foran igjen da han satte inn 3-2 noen minutter før sidebytte. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-2.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Noen minutter ut i andreomgangen utlignet Spjøtvold for Charlottenlund 2. Eddeen sendte Skaun i føringen på nytt tre minutter etter hvilen, men Spjøtvold sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 4-4 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Jakob Jordet Hollås sørget for at Charlottenlund 2 tok ledelsen igjen med sin scoring da det var spilt en halv time i andreomgangen, og Mahamed Abdi Ahmed sørget for jubel da han satte inn 6-4 seks minutter senere. Elias Farstad Hagen la på til 7-4 for Charlottenlund 2 to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-7.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp er Skaun nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Charlottenlund 2 er på fjerdeplass med fire poeng.

Frode Tøndel Øyangen var dagens dommer.

7. mai er det ny kamp for Skaun. Da møter de Hitra. Charlottenlund 2 skal måle krefter med Kattem 2 samme dag.