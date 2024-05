Tilda Berby Hegna sendte Langesund/Stathelle 2 i føringen allerede i åpningsminuttet, og Langesund/Stathelle 2 doblet ledelsen da Emily Berentsen satte inn 2-0 to minutter senere. Ingrid Brubakken økte ledelsen for Langesund/Stathelle 2 da hun satte inn 3-0 etter 18 minutters spill. Sju minutter senere var Gulset 2 uheldig og scoret selvmål. Alma Garcia Brovold satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 32 minutter, og Angelica Lobben Rasmussen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Langesund/Stathelle 2. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-6 etter første omgang.

Scoring fra elleve meter

Samme lag la på til 7-0 seks minutter etter sidebytte. Like etterpå reduserte Gulset 2 da Tiril Stensrød Andresen satte inn 1-7-målet, og etter 58 minutters spill reduserte samme spiller til 2-7 for Gulset 2. Emily Kile reduserte til 3-7 for hjemmelaget åtte minutter før slutt. Henriette Haagensen (Langesund/Stathelle 2 J15) scoret på straffe fire minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-8.

Beholder plassen på tabellen

Etter torsdagens kamp er Gulset 2 på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Langesund/Stathelle 2 ligger på tredjeplass med tre poeng.

Milot Nuha var kampleder.

Langesund/Stathelle 2 spiller neste kamp mot Skiens Grane 2 8. mai, mens Gulset 2 spiller mot Urædd 2 23. mai.