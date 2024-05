Disse scoret for Austrheim 2: Marius Lerøy og Simen Fredriksen.

Målscorere for Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy 2: Tobias Abbedissen Stien med to mål, Fillip André Haugland Eide med to mål, Simen Træet Silden med to mål, Nils Martin Hilleren, Lucas Fauskanger Hauso og Adrian Øien.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Klatret til tredjeplass

Det var Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy 2s første seier denne sesongen.

Etter søndagens kamp er Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy 2 nummer tre på tabellen med fire poeng, mens Austrheim 2 er på sjuendeplass med null poeng.

Kian Vincent Solheim Meidell Mundheim var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Austrheim 2 spiller neste kamp mot Gulen 13. mai, mens Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy 2 bryner seg på Tertnes 2 25. mai.