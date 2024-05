Sandve ga Hisøy 3 ledelsen tidlig i oppgjøret med sin scoring etter kun fem minutters spill, og Rasmus Lynge Christensen fikk nettsus og doblet ledelsen for Hisøy 3 rett etterpå. Aleksander Åsen Kvamme økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter 33 minutter, og etter 45 minutters spill scoret Sandve igjen da han gjorde 4-0. Hisøy 3-angriperen fikk sitt hattrick i samme minutt. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 5-0.

Sikker fra straffemerket

Sondre Trommestad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Hisøy 3 etter 63 minutter, og Sandve scoret sitt fjerde mål da han gjorde 7-0 like etterpå. Morten Friis-Jacobsen økte ledelsen for Hisøy 3 da han satte inn 8-0 etter 69 minutters spill. Tre minutter senere fikk Hisøy 3 straffespark, og Dhurim Ramadani scoret fra ellevemeteren. Marcel Musonda Ngoie la på til 10-0 for Hisøy 3 fem minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 10-0.

Hisøy 3s Sondre Trommestad fikk gult kort.

Hisøy 3 serieleder

Froland 2 har ikke tatt poeng på de siste tre kampene.

Etter mandagens kamp ligger Hisøy 3 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Froland 2 er på åttendeplass med tre poeng.

Sondre Olsen var dagens dommer.

Hisøy 3 spiller neste kamp mot Sørfjell 25. mai, mens Froland 2 møter Risør 30. mai.