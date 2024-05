Ranheim 2 fikk en pangåpning på kampen da Kevin Gjevik sendte laget sitt i ledelsen etter bare seks minutter, og Ranheim 2 var på farten igjen like etterpå. De doblet ledelsen da Oliver Holden satte inn 2-0. Etter tolv minutters spill økte avstanden mellom lagene da Felix Brattbakk satte inn 3-0 for Ranheim 2. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 0-3.

Ekspederte straffe i mål

Troy Danyal Jules (Trønder-Lyn) scoret på straffe etter 73 minutter. Ranheim 2 økte ledelsen til 4-1 da Tarik Smailovic satte ballen i mål fire minutter senere. Han hadde akkurat blitt byttet inn. B. Aune satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Ranheim 2, og fem minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Kristoffer Scott Hertzberg Vestgøte satte inn 6-1. Rett etterpå ble avstanden mellom lagene redusert da Sigurd Tømmerås reduserte til 2-6. B. Aune satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-2 for Ranheim 2 minuttet før full tid. Stian Kristiansen Johnsen reduserte til 3-7 ett minutt senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-7.

Trønder-Lyns Troy Danyal Jules, Rodgers Kalyango, Sigurd Tømmerås og Jonas Aune fikk gult kort. For Ranheim 2 fikk Niklas Szabo Hegle, Jørgen Bøhle, Bendik Lauvsnes Søreng og Håkon Gangstad gult kort.

Klatret til andreplass

Etter kampen står både Trønder-Lyn og Ranheim 2 med ni poeng.

Jonas Sjømæling var kampleder.

Trønder-Lyn spiller neste kamp mot Heimdal 11. mai, mens Ranheim 2 møter Nidelv to dager senere.