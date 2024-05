Camilla Dyrbeck sendte Hei i føringen da hun satte inn 1-0 fem minutter før pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Hentet inn ledelsen

Christiane Sølverød sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 ett minutt etter sidebytte, og Stathelle tok ledelsen ved June Bentsen sju minutter senere. Etter 79 minutter scoret Sophie Askedalen Tveråen for Hei. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-2.

Tok over femteplassen

Etter mandagens kamp ligger Hei på sjuendeplass på tabellen med sju poeng, mens Stathelle er på femteplass med sju poeng.

Zeynel Alp Aras var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Stathelle måle krefter med Snøgg, mens Hei møter Pors.