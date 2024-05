Mille Marie Johnsen ga Kilkameratene ledelsen etter 26 minutters spill, og Kilkameratene-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-0 sju minutter senere. Kilkameratene rykket ytterligere ifra da Solveig Myhre Farstadberg økte ledelsen noen minutter før sidebytte. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3.

Dominerte andre omgang

Seline Pettersen Martinussen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Kilkameratene noen minutter ut i andreomgangen, og fem minutter ut i andre omgang scoret Kilkameratene-angriperen igjen da hun gjorde 5-0. En av lagets spillere økte til 6-0 for Kilkameratene like etterpå, og etter 43 minutter fullførte samme spiller sitt hattrick. Mille Marie Johnsen sikret seg hattrick da hun ordnet 8-0 etter 63 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-8.

Mye å se fram til neste runde

Bengt Are Pettersen var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 21. mai. Luna skal spille mot Skånland, mens Kilkameratene møter Sortland.