Thea Svoren sendte Hasundgot 9er i føringen da hun satte inn 1-0 etter tolv minutter, og Elida Overå doblet ledelsen for Hasundgot 9er da hun satte inn 2-0 et kvarter før pause. Samme spiller økte ledelsen for Hasundgot 9er da hun satte inn 3-0 to minutter senere, og etter 38 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Linea Myrene satte inn 4-0. Svoren scoret igjen da hun gjorde 5-0 fire minutter senere. Noen minutter før sidebytte reduserte Guard/Aksla 9er da Victoria Avseth Andersen satte inn 1-5-målet. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Etter halvspilt kamp sto det 1-5.

Bortelaget økte ledelsen

Noen minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Camilla Meinseth satte inn 6-1 for Hasundgot 9er, og Hasundgot 9er økte ledelsen da Margit Jøsok satte ballen i nettet da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Dermed var stillingen 7-1. Myrene scoret sitt andre mål da hun gjorde 8-1 fire minutter før slutt. Amalie Vikebakk gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-8 rett etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-8.

Hasundgots Elida Overå fikk gult kort.

Hasundgot leder serien

Etter tirsdagens kamp er Guard/Aksla på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Hasundgot er på topp i divisjonen med ni poeng.

Ian William Elkington var dommer i kampen.

Hasundgot spiller neste kamp mot Stranda 12. mai, mens Guard/Aksla spiller mot Vigra dagen etter.