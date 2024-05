Klæbu tok ledelsen tidlig i oppgjøret ved Tuva Dragsten Holthe, og Karlsen fikk nettsus og doblet ledelsen etter 13 minutters spill. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-0 seks minutter senere, og en av lagets spillere økte ledelsen for Klæbu da hun satte inn 4-0 et kvarter før pause. Rett etterpå var hattricket et faktum for Klæbu-angriperen. Etter 24 minutter ble avstanden mellom lagene mindre da Silje Yaledi Salseggen reduserte til 1-5. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-5.

Målbonanza etter pausen

En spiller økte til 6-1 for Klæbu ti minutter ut i andreomgangen, og fem minutter senere scoret Holthe sitt andre mål da hun gjorde 7-1. En av lagets spillere scoret sitt andre mål da hun gjorde 8-1 etter 60 minutters spill. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-8.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Vestbyen 2 på åttendeplass på tabellen med fire poeng, mens Klæbu er nummer fire med ti poeng.

Fredrik Sørensen Nicolaisen dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vestbyen 2 spiller neste kamp mot Trond 2 14. mai, mens Klæbu bryner seg på Ranheim 2 dagen etter.