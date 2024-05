Melhus/Gimse/Gauldal tok ledelsen ved Tuva Stensås etter kun åtte minutters spill, og Johanne Arras scoret og doblet ledelsen for Melhus/Gimse/Gauldal like etterpå. Emilia Lauglo økte til 3-0 for Melhus/Gimse/Gauldal etter 27 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0 etter første omgang.

Melhus / Gimse / Gauldal holdt stand

Sve satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Melhus/Gimse/Gauldal noen minutter ut i andre omgang. Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg reduserte til 1-4 ved Helene Warhuus Smeby et kvarter før full tid. Sve scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 5-1 ti minutter senere. Silje Yli Dvergsdal reduserte til 2-5 ett minutt på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 5-2.

Melhus / Gimse / Gauldal klatrer til fjerdeplass

Det var årets første seier for Melhus/Gimse/Gauldal.

Etter onsdagens kamp er Melhus/Gimse/Gauldal på fjerdeplass på tabellen med fem poeng, mens Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg er nummer tre med seks poeng.

Henning Moe var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg måle krefter med Orkanger, mens Melhus/Gimse/Gauldal møter Heimdal.