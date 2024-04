Edvin Paulo Da Silva Sæther sendte Åndalsnes foran da han satte inn 1-0 etter bare åtte minutter, og Olav Haugland scoret og doblet ledelsen for Åndalsnes etter 36 minutters spill. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Torjus Melbø Rødstøl satte inn 3-0 for Åndalsnes. Ved pause sto det 0-3.

Dro ifra

David Aleksander Ytterli Olsvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Åndalsnes etter 72 minutter. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 0-4.

Åndalsnes' Simen Trippestad og Ronald Dutra Paiva fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter lørdagens kamp er Sunndal på tiendeplass på tabellen med tre poeng, mens Åndalsnes ligger på andreplass med sju poeng.

Stig Arild Råket var dommer i kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 3. mai. Sunndal skal spille mot Elnesvågen, mens Åndalsnes møter FCK.