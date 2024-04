Etter 36 minutter tok Sæbø ledelsen ved Håkon Moldekleiv. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-1.

Bortelaget hentet inn ledelsen

Marius Saure Riise utlignet da han satte inn 1-1 etter et kvarter av andreomgangen, og Nikolai Lund sendte Hovdebygda 2 i ledelsen da han satte inn 2-1 et kvarter før full tid. T. Olsen sørget for balanse i Sæbø-regnskapet da han satte inn 2-2 etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-2.

Stian André Storeide Jørgensen (Sæbø) og Magnus Aarset (Hovdebygda 2) fikk begge gult kort.

Klatret på tabellen

Etter oppgjøret har både Hovdebygda 2 og Sæbø ett poeng.

Jan Erik Myklebust var kampleder.

Sæbø spiller mot Ørsta 2 24. april, mens Hovdebygda 2 spiller neste kamp mot Ørsta 2 28. april.