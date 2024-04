Skaun tok ledelsen da Ellen Aarstein satte inn 1-0 etter 14 minutter, men Amalie Iversen sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 to minutter senere. Elise Humstad-Lofgren sendte Skaun foran på nytt da hun satte inn 2-1 etter 19 minutters spill, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-1 rett etterpå. Emma Strøm Eliassen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 33 minutter, og Karen Nyangau Bjørdalsbakke satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Skaun sju minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-5.

Sikret seieren

Etter 67 minutters spill scoret E. Aarstein igjen da hun gjorde 6-1. Sunniva Rue Holm gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-6 like etterpå. Dermed endte kampen 2-6.

Linnéa Todal Bogren fikk gult kort.

Tok over femteplassen

Etter søndagens kamp er Frøya IL nummer ni på tabellen med null poeng, mens Skaun er på femteplass med tre poeng.

Trond Grytan var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Skaun måle krefter med KIL/Hemne, mens Frøya IL møter Freidig 2.