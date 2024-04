Etter et kvarter tok Volda 2 ledelsen ved Iver Olai Lillebø Grønli, men Inge Leonard Fohlin utlignet da han satte inn 1-1. Iver Olai Lillebø Grønli sørget for at Volda 2 tok ledelsen igjen med sin scoring etter 28 minutter, men Madelene Aune Hansen sørget for balanse i Sykkylven 2-regnskapet da hun satte inn 2-2 rett etterpå. To minutter før pause fullførte Iver Olai Lillebø Grønli sitt hattrick, men Tobias Lødemel Hansen utlignet for Sykkylven 2 to minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-3.

Kunne juble til slutt

Hansen ga Sykkylven 2 ledelsen to minutter etter sidebytte, men like etterpå utlignet Adam Jakub Skowronek for Volda 2. noen minutter etter hvilen scoret Iver Olai Lillebø Grønli sitt fjerde mål da han gjorde 5-4, men en av lagets spillere utlignet til 5-5 da han satte ballen i mål sju minutter ut i andreomgangen. Tobias Lødemel Hansen sendte Sykkylven 2 i ledelsen på nytt da han satte inn 6-5 tre minutter senere, men Adam Jakub Skowronek utlignet da han satte inn 6-6 etter 46 minutters spill. Tobias Lødemel Hansen sikret seg hattrick da han la på til 7-6 fire minutter senere, men etter 52 minutter var hattricket et faktum for Adam Jakub Skowronek. Tobias Lødemel Hansen sendte hjemmelaget i føringen igjen åtte minutter senere, og etter 62 minutters spill scoret en spiller igjen da han gjorde 9-7. Samme spiller la på til 10-7 for Sykkylven 2 fem minutter senere. Volda 2 reduserte til 8-10 ved Samuel Brudevoll Hånes etter 70 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 10-8.

Slik spilles neste runde

Kenzo-Mahoro Maroha dømte oppgjøret.

22. april er det ny kamp for Sykkylven 2. Da møter de Ørsta. Volda 2 skal måle krefter med Bergsøy 2 29. april.