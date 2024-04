Peder Espeseth Meyer ga Herd 2 ledelsen tidlig i oppgjøret med sitt mål etter kun ni minutters spill. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-1.

Spjelkavik 3 kunne juble til slutt

Lilleheim sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og samme mann scoret sitt andre mål da han gjorde 2-1 etter 56 minutter. Sigurd Langlo-Johansen utlignet da han satte inn 2-2. Etter 80 minutters spill fullførte Lilleheim sitt hattrick. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-2.

Spjelkavik 3s Markus Myklebust fikk gult kort. For Herd 2 fikk Njål Fjeldvig Tørlen og Aksel Waage Molvær gult kort.

Spennende runde i vente

Frode Johannessen Ose var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Herd 2 spiller neste kamp mot HaNo 23. april, mens Spjelkavik 3 bryner seg på Blindheim 2 dagen etter.