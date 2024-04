Truls Bøklepp Myran sendte Utleira i ledelsen da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, men Bo Johannes Bromset Sætran sørget for balanse i Nardo 2-regnskapet da han satte inn 1-1 etter kun fem minutters spill. Kristoffer Halvorsen sendte Nardo 2 foran da han satte inn 2-1 fem minutter senere, og Ruben Olai Andreassen Jensen scoret 3-1-målet etter 15 minutter. Sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Josef Gamele Kulego satte inn 4-1 for Nardo 2, og Nardo 2 økte ledelsen da Yafet Bahta Kahsay satte ballen i nettet et kvarter før hvilen. Dermed var stillingen 5-1. Nardo 2 rykket ytterligere ifra da Joshua Mugishu økte ledelsen tre minutter før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 6-1.

Utleira klarte ikke nærme seg

Joakim Blengsli satte ballen i nettet og økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andre omgang. Ti minutter senere var Nardo 2 uheldig og scoret selvmål. Den endelige stillingen i kampen ble 7-2.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter søndagens kamp er Nardo 2 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Utleira ligger på sjetteplass med tre poeng.

Kim Reitan dømte oppgjøret.

I neste runde skal Utleira måle krefter med Rennebu 26. april. Nardo 2 møter Kvik 2 28. april.