Kolbeinshavn sendte Donn i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 22 minutters spill, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen noen minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 2-0.

Dominerte etter pause

Niclas Osmundsen økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter 60 minutter, og Donn økte ledelsen da Even Kvissel Robson satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 4-0. Etter 65 minutters spill var hattricket et faktum for Kolbeinshavn. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 5-0.

Donn serieleder

Det var Donns fjerde strake seier.

Etter lørdagens kamp er Donn på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Vigør er nummer åtte med seks poeng.

Abdelali el Kerchi var dagens dommer.

27. april er det ny kamp for Donn. Da møter de Vindbjart. Vigør skal måle krefter med Vindbjart 2. mai.