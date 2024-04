Johannes Loftås ga Osterøy 2 ledelsen allerede etter sju minutter, men to minutter før sidebytte scoret Martin Anderson Dahl for Mathopen 2. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Ble utvist

Oliver Walle ga laget sitt ledelsen da han satte inn 2-1-målet noen minutter etter hvilen, men Adrian Sami Zenelaj utlignet for Osterøy 2 etter 63 minutters spill. Sju minutter senere tok Mathopen 2 ledelsen på nytt ved Bjelland. Osterøy 2s Daniel Rebnord-Johnsen så rødt etter 90 minutter. Like etterpå ble Tobias Fosse (Mathopen 2) sendt i garderoben etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 2-3.

Osterøy 2s Daniel Rebnord-Johnsen, Nicolai Lillefosse Eriksen og Adu Asfeha Tsegay fikk se det gule kortet.

Kjempet seg opp til femteplass

Etter kampen har både Osterøy 2 og Mathopen 2 tre poeng.

Gabriel Matre dømte oppgjøret.

Osterøy 2 spiller neste kamp mot Kjøkkelvik 27. april, mens Mathopen 2 møter Bergen Nord 2 dagen etter.