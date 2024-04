T. Risnes sendte Kvinesdal i ledelsen etter kun to minutters spill, og T. Risnes scoret og doblet ledelsen for Kvinesdal like etterpå. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-2.

Kvinesdal dro ifra

T. Risnes sikret seg hattrick da han la på til 3-0 da det var spilt en halv time i andreomgangen, og ni minutter senere scoret T. Risnes igjen da han gjorde 4-0. Joachim Andreassen reduserte til 1-4 for FLIK 2 etter 90 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-4.

Kvinesdals Thomas Gilbertson og Rolf Eikeland fikk se det gule kortet.

Ny runde - nye muligheter

Atle Tveit var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kvinesdal bryner seg på Hidra/Flekkefjord 2 21. april, mens FLIK 2 spiller neste kamp mot Hægebostad to dager senere.