Aksla 2 tok ledelsen ved Henrik Dalen Skålbones etter bare seks minutter, og Adrian Volstad doblet ledelsen da han satte inn 2-0 et kvarter før hvilen. Mateo Giménez Hovet-Cruz gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 fire minutter senere, og Hustad sørget for balanse i Sykkylven-regnskapet da han satte inn 2-2 noen minutter før pause. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-2.

Målshow i andre omgang

18-åringen sendte Sykkylven i ledelsen to minutter etter sidebytte, men Aksla 2 utlignet til 3-3 da Volstad satte ballen i mål like etterpå. Dani Hemmingsen Lonebu sendte Sykkylven i føringen igjen da han satte inn 4-3 etter 58 minutters spill, og fire minutter senere var hattricket et faktum for Hustad. Etter 67 minutter økte avstanden mellom lagene da Hovet-Cruz satte inn 6-3 for Sykkylven. Åtte minutter før slutt reduserte Aksla 2 ved Philip Nicolai Hessen Robertson. Sykkylven rykket ytterligere ifra da Hustad økte ledelsen rett etterpå, og Mathias Belden la på til 8-4 for Sykkylven etter 90 minutters spill. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-8.

Erlend Graff Halkjelsvik fikk se det gule kortet.

Sykkylven klatret til tredjeplass

Etter søndagens kamp er Aksla 2 på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Sykkylven er nummer tre med tre poeng.

Dagfinn Berg Tjervåg var dommer i oppgjøret.

Aksla 2 spiller neste kamp mot Bergsøy 18. april, mens Sykkylven møter Tjørvåg tre dager senere.