Nikolai Bjørndal sørget for at Sørfjell fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare fem minutters spill, men Jonas Christoffer Beck Stie sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Samme spiller ga Imås/Jerv 2 ledelsen noen minutter før sidebytte. Lagene gikk til pause på stillingen 1-2.

Målløs andreomgang

Etter hvilen ble det ikke nettsus for noen av lagene. Dermed ble sluttresultatet 1-2.

Slik spilles neste runde

Ali Mohammed Mustafa Alburra var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sørfjell prøver seg mot Lillesand 2. mai, mens Imås/Jerv 2 spiller neste kamp mot Trauma.