Gustav Lauvset Johansen ga Brønnøysund en tidlig ledelse, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen allerede etter ti minutters spill. Iben Birk Halsen økte til 3-0 for Brønnøysund like etterpå, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Brønnøysund. Alfred Meisfjord Fjellsøy økte ledelsen for Brønnøysund da han satte inn 5-0 noen minutter før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 5-0 til pause.

Økte ledelsen

Tre minutter etter sidebytte vartet Johansen opp med hattrick, og Halsen sikret seg hattrick da han la på til 7-0 åtte minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 7-0.

Arvid Wang Forså fikk se det gule kortet.

Spennende runde i vente

Bjørn Rino Høydahl dømte kampen.

Brønnøysund spiller neste kamp mot Bossmo & Ytteren 28. april, mens Olderskog møter Dønna/SIL 2. mai.