André Undheim Lambrechts sendte Sandviken/Varegg 2 i føringen etter elleve minutters spill. Oliwier Semla sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og det sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 etter første omgang.

Sandviken / Varegg 2 hadde grunn til å juble mot Nordhordland 2

Nordhordland 2 tok ledelsen åtte minutter ut i andre omgang, men André Undheim Lambrechts sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 like etterpå. Et kvarter før slutt fullførte samme spiller sitt hattrick, men ti minutter senere scoret Oliwier Semla for Nordhordland 2. André Undheim Lambrechts ga Sandviken/Varegg 2 ledelsen igjen fire minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-3.

Nye poeng skal deles ut

Hashim Abdulkadir Jama dømte kampen.

23. april er det ny kamp for Nordhordland 2. Da møter de Osterøy. Sandviken/Varegg 2 skal måle krefter med Kvernbit 2 25. april.