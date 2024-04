Tobias Barstad Vatne sendte Åsane 3 i føringen allerede etter sju minutter, men Lucas Hansen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Åsane 3 tok ledelsen på nytt da Patrick Kolstad Ellingsen scoret etter en halvtimes spill. Ved pause sto det 1-2.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Filip Lund sørget for balanse i Bergen Nord 2-regnskapet da han satte inn 2-2 noen minutter ut i andre omgang, og Oscar Bøe Liebenberg sendte Bergen Nord 2 foran da han satte inn 3-2 tre minutter før slutt. Hansen scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 rett etterpå. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 4-2.

Ny runde - nye muligheter

Remi André Taule dømte kampen.

I neste runde skal Bergen Nord 2 måle krefter med Kvernbit 2 23. april, mens Åsane 3 møter Nordhordland 2 samme dag.